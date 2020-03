Cobra Repórter pede crédito aos micro e pequenos empresários enfrentarem a crise do coronavírus

Para enfrentar crise econômica por causa da pandemia

“A pandemia do novo coronavírus promoveu uma crise mundial na saúde e também na nossa economia. Os empresários já sentem o reflexo disso. As grandes empresas têm mais estrutura e estão mais preparadas para enfrentar situações como essa, mas e os pequenos negócios?” questionou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD).

Pensando nisso, o deputado apresentou um Requerimento na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), solicitando ao governador Ratinho Junior e o secretário estadual de Fazenda, Renê Garcia Junior, a abertura de crédito aos pequenos empreendedores, microempresários e também para comerciantes autônomos por intermédio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e da Fomento Paraná.

“Essa é uma medida que acredito que pode ajudar esse setor a enfrentar a crise econômica sem o risco de quebrar seu negócio ou reduzir sua renda de forma brusca. É dinheiro para ser usado para pagamento de funcionários, fornecedores e manter um mínimo de estoque”, explicou o deputado Cobra Repórter.