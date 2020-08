Cobra Repórter quer contratar costureiras para confecção de fardas e uniformes

Geração de renda e emprego neste período de pandemia

O deputado estadual Cobra Repórter apresentou um Requerimento sugerindo ao governador Ratinho Junior e à Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF), sugerindo a adoção de um programa de incentivo e qualificação para contratação de costureiras para a confecção de fardas e uniformes para o serviço público, visando a geração de emprego e renda.

O objetivo é a qualificação e contratação destes costureiros autônomos, domiciliados em municípios do Paraná, para confecção de fardas da Polícia Militar, guarda-pós para professores e alunos, jalecos, macacões de trabalho e ou outras vestimentas necessárias paras as atividades públicas, com distribuição gratuita aos respectivos servidores públicos civis e militares.

“O governo deve aproveitar este momento de pandemia, para transformá-lo em momento de oportunidade de geração de emprego e renda aos paranaenses. Uma boa medida é a contratação das costureiras para a confecção destes uniformes que devem ser fornecidos pelo Estado. É uma boa oportunidade”, ressaltou.