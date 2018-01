Cohapar mapeia demandas com prefeita de Andirá

Novo sistema de inscrição em programas torna processos seletivos mais fáceis e rápidos

O presidente da Cohapar, Abelardo Lupion, e a prefeita de Andirá, Ione Abib, se reuniram nesta segunda-feira (29) na sede da empresa, em Curitiba, para discutir uma parceria entre os órgãos no cadastramento de famílias do município em programas habitacionais do Governo do Estado. O objetivo é fazer um diagnóstico detalhado das demandas por moradia da população para o desenvolvimento de novos projetos.

O novo sistema de cadastro online da empresa substitui os mutirões realizados a cada dois anos nos municípios. Os interessados em participar dos processos seletivos para futuros empreendimentos devem acessar o site www.cohapar.pr.gov.br/cadastro.

“Através desta ferramenta, aquelas pessoas que desejam participar dos projetos habitacionais do governo estadual podem se inscrever a qualquer hora e de qualquer lugar”, explica Lupion.

Para as pessoas que não possuem acesso à internet ou têm dificuldades em lidar com as novas tecnologias, a companhia está estabelecendo parcerias com os municípios para o preenchimento assistido do cadastro. O atendimento presencial será prestado por técnicos das prefeituras capacitados pela Cohapar, sem necessidade de deslocamento até os escritórios regionais da empresa.

De acordo com o presidente da Cohapar, a partir da construção de uma base de dados mais sólida e com dados atualizados constantemente, será mais fácil definir as prioridades de cada projeto e adequá-los à realidade da população de Andirá. “Com o sistema implantado, as informações caem no nosso sistema e passamos a ter atualizada a necessidade da demanda por habitação na cidade”, explica.

O diretor de Programas e Projetos da Cohapar, Orlando Agulham Junior, e o secretário de Administração de Andirá, Marcos Pimenta, acompanharam a reunião.