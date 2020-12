Certificado de Especialista em Controles Internos promove o fortalecimento da governança através de profissionais capacitados para isto

A Sicredi Norte Sul comemora a certificação obtida recentemente por sua Assessora de Controles Internos, Valdelice Aparecida M. Siqueira (foto com o marido, Genildo). Trata-se da CICS (Certified Internal Control Specialist), que consiste em um programa desenvolvido pelo ICI (Internal Control Institute) para reconhecer aqueles indivíduos que demonstram um predefinido nível de conhecimento e competência em controles internos. Apesar do processo e o exame acontecerem no Brasil, a certificação é gerenciada e controlada pelo ICI USA.

Atualmente as organizações devem ter um cuidado maior com o seu processo de governança, que requer um bom e estruturado gerenciamento de riscos, o qual necessita de um confiável sistema de controle.

“Estamos sempre em busca da excelência em nossos processos. Hoje em dia não há espaço para falhas de controles internos e processos que não atendam a instituição” comenta Rui Loiola de Souza, Diretor de Operações na Sicredi Norte Sul. E completa, “Essa certificação obtida pela Valdelice vem para nos apoiar no aperfeiçoamento de nossa governança, trazendo ainda mais credibilidade aos nossos processos”.

Para o fortalecimento da governança a instituição precisa contar com profissionais com capacidade e habilidade adequada em modelar, implantar, avaliar e monitorar o processo de gestão de riscos e também a efetividade do sistema de controles internos.

“Passar na prova não foi fácil, o conteúdo é extenso e difícil. Foi um desafio encarar uma jornada de estudos e ainda conciliar o papel de mãe, esposa e profissional”, conta Valdelice, que trabalha e reside em Santo Antônio da Platina. Ela comemora em tom de gratidão: “Sou grata pelo apoio que recebi da Diretoria da Norte Sul, meus colegas de trabalho e principalmente da minha família. É com orgulho que hoje possuo o título de Especialista em Controles Internos.”

No Brasil cerca de apenas 40 profissionais possuem a CICS, sendo que agora a Norte Sul conta com uma colaboradora com esse diferencial.