Comercialização fraca de ambulantes no Finados na região

Apesar de liberada a entrada de visitantes nos cemitérios do Norte Pioneiro

O comércio de ambulantes em Siqueira Campos (foto principal), Jacarezinho e Santo Antônio da Platina (fotos abaixo) ficou aquém do que os vendedores esperaram, assim como na maioria das cidades do Norte Pioneiro.

Havia no máximo 20 por cento do movimento que seria considerado normal no entorno dos cemitérios, “não vendi quase nada”, queixou-se o platinense Ludovico Santana, ao lado de velas, caixas de fósforos e flores.

Na tradição da Igreja Católica, 1º de novembro é comemorado o Dia de Todos os Santos, quando se reza por aqueles que morreram em estado de graça, com os pecados perdoados. O dia seguinte foi considerado o mais apropriado para fazer orações por todos os demais falecidos, que precisam de ajuda para serem aceitos no céu. É por isso que em dois de novembro ficou marcado como o dia de Finados.