Comissão aprova projeto que dá título ao dono da Havan

Cidadania Honorária para empresário de SC

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Assembleia Legislativa do Paraná, aprovou a concessão do título de Cidadania Honorária do Paraná ao empresário catarinense Luciano Hang (fotos), dono da rede de lojas de departamentos Havan.

O projeto de lei 393/2019, é de autoria do deputado Cobra Repórter (foto), já havia recebido parecer favorável do relator, deputado Delegado Jacovós (PL), no final do ano passado, mas um pedido de vistas adiou a votação. Na reunião de hoje o relatório foi apoiado pelos deputados Paulo Litro (PSDB), Hussein Bakri (PSD), Cristina Silvestri (CDN), Homero Marchese (PROS), Maria Victoria (PP) e Tiago Amaral (PSB). O projeto agora será analisado por outras Comissões permanentes e, posteriormente, votado em Plenário.



Para o deputado Cobra Repórter, a aprovação do projeto na CCJ é um reconhecimento aos empresários que investem no Paraná. “Hang começou pequeno e não parou de investir e o Paraná foi um dos estados escolhidos por ele. Hoje são 30 lojas gerando centenas emprego, gerando renda e impostos para o nosso estado”, ressalta.

O deputado destaca ainda que a proposta está bem baseada, calçada em um amplo relato das atividades do empresário. “Mesmo quem não concorda com o projeto reconhece o empreendedorismo de Luciano Hang, que começou com apenas uma lojinha em 1986 e hoje já tem 140 lojas, com a meta de chegar a 200 até 2022.

“Avalio que a proposta deva ser aprovada com tranquilidade nas demais comissões e no plenário. É muito importante reconhecer e enaltecer os empresários que investem no nosso Estado. Luciano Hang é apenas um deles, mas todos devem se sentir homenageados com este título que queremos dedicar ao Hang, um símbolo do empreendedorismo”, finaliza Cobra Repórter.Votaram contra os deputados Tadeu Veneri (PT) e Tião Medeiros (PTB); enquanto os deputados Nelson Justus (DEM), Evandro Araújo (PSC) e Marcio Pacheco (PDT) se abstiveram de votar. O deputado Delegado Francischini (PSL), presidente da Comissão, não vota.