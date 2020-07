Compra Direta distribui 110 toneladas de alimentos no Norte Pioneiro

Entidades de 45 municípios da região serão atendidas

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (foto) informou nesta quarta-feira, dia 29, que a Secretaria Estadual de Agricultura iniciou a distribuição dos alimentos do programa Compra Direta em todo o Estado. No Norte Pioneiro, entidades de 45 municípios serão atendidas.

“São alimentos diretos dos produtores para a mesa das instituições, como hospitais e asilos e que também distribuídos às famílias carentes pelo Cras (Centro de Referência da Assistência Social)”, diz o deputado.

O programa teve um aporte extra de R$ 20 milhões por causa da pandemia. Outras três mil famílias de agricultores foram incluídas como fornecedoras dos produtos. “São 25 mil produtores diretamente atendidos com os recursos do programa, o que garante a geração de emprego e renda no campo e o fortalecimento da agricultura familiar”, destaca Romanelli.

Norte Pioneiro — Na mesorregião do Norte Pioneiro, que inclui as regionais de Jacarezinho e Cornélio Procópio, os alimentos já começaram a ser distribuídos. Nesta primeira etapa, serão mais de 110 toneladas de alimentos a famílias em situação de vulnerabilidade social e a entidades.

A distribuição será feita em três etapas. Romanelli observa que, em média, serão cerca de 350 mil toneladas de alimentos adquiridos diretamente do produtor. Em Cornélio Procópio serão repassadas mais de 11 toneladas de produtos nesta primeira etapa do programa.

“Um investimento que incentiva a agricultura familiar e permite a instituições e famílias carentes, alimentação de qualidade, com produtos frescos direto do produtor. Uma iniciativa importante, que significa ainda muito mais nessa época de pandemia”, comenta Romanelli.

Ampliação – O deputado acrescenta ainda que quando atuou como secretário estadual do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, transformou o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), do governo federal em Compra Direta no Paraná e ampliou o número de famílias e instituições atendidas.

“Ainda hoje, o programa é um dos mais importantes para garantia de alimentos de qualidade à famílias de baixa renda, além de permitir que instituições filantrópicas também sejam atendidas, os produtores, recebem investimentos do Estado, para produzir mais e com qualidade”.

Faz parte da cesta de alimentos entregues: arroz, feijão, ovos, legumes, hortaliças, temperos, sucos, frutas, panificados e complementos, como fubá e outros.

No Norte Pioneiro, o programa atende as cidades de Abatiá, Andirá, Bandeirantes, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Congonhinhas, Conselheiro Mairinck, Cornélio Procópio, Curiúva, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Itambaracá, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Jataizinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Pinhalão, Quatiguá, Rancho Alegre, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São José da Boa Vista, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sertaneja, Siqueira Campos, Tomazina, Uraí e Wenceslau Braz.