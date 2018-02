Comunidade da Platina festeja início das obras da Sanepar

Obra de R$ 2 milhões será entregue em abril e levará água tratada para o distrito

Está em andamento a obra que vai levar água tratada para a comunidade da Platina. A Sanepar vai interligar o distrito ao sistema de abastecimento da sede do município de Santo Antônio da Platina. Estão sendo implantados 10 quilômetros de adutora e um novo reservatório. O valor total da obra ultrapassa R$ 2 milhões. O recurso vai beneficiar cerca de 1.500 pessoas.

Os detalhes da obra foram apresentados durante a reunião do programa Comunidade Sanepar. Cerca de 130 pessoas da comunidade participaram, entre elas o prefeito Zezão e o vereador Luciano Vermelho. Estiveram presentes moradores e autoridades locais. Os técnicos da Sanepar explicaram para a população como será feita a cobrança pelo fornecimento de água tratada e deram orientações sobre o consumo consciente do produto.

“Estamos muito satisfeitos por atender uma reivindicação tão antiga da população. Assumir o abastecimento do distrito só foi possível graças ao empenho da diretoria da Sanepar e das autoridades do município, especialmente ao longo do último ano”, destaca o gerente regional da empresa em Santo Antônio da Platina, Juarez Wollz.

O prefeito José da Silva Coelho Neto lembra que o abastecimento da Platina sempre foi precário. “Com a Sanepar, vai melhorar a qualidade da água e a distribuição, que agora será constante. Os moradores não vão mais correr riscos de ficar desabastecidos com tanta frequência”, destaca. “Além da Platina, a obra da Sanepar vai beneficiar também a população que mora às margens da rodovia”, completa.

Estamos muito satisfeitos por atender uma reivindicação tão antiga da população. Assumir o abastecimento do distrito só foi possível graças ao empenho da diretoria da Sanepar e das autoridades do município, especialmente ao longo do último ano”

O presidente da Associação de Moradores e Amigos da Platina (Amapla), Douglas Silveira da Rocha, também considera a falta d’água frequente o maior problema da localidade. “Atualmente, água chega à noite e com pouca força”, explica. “O encanamento é antigo, mas qualidade da água é boa”, conta.

Rocha afirma que cerca 70% dos moradores da Platina pediam, há tempo, para que a Sanepar assumisse o distrito, mesmo sem pagar nada pela água da mina, administrada pela prefeitura. “Num primeiro momento eu fui contra, mas houve a promessa de levar esgoto e, aí, eu decidi apoiar. Acho isto muito importante”, lembra.