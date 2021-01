Empresa passa por reestruturação mas serviços permanecem inalterados

As duas principais justificativas citadas pela Ford em sua decisão, anunciada no último dia 11 por meio de um comunicado à Imprensa, de encerrar a produção de veículos no Brasil foram: “Continuidade do ambiente econômico desfavorável” e “pressão adicional causada pela pandemia” da Covid-19.

Ramon Pasqual, Gerente de vendas na Nolivel Ford, concessionária em Santo Antônio da Platina (fotos) para todo o Norte Pioneiro, disse que ao npdiario que os modelos nacionais terão suas vendas interrompidas assim que terminarem os estoques, mas em vez de populares, serão investidos esforços numa linha premium.

Com cerca de 280 concessionárias, a Ford continuará comercializando carros no Brasil, mas eles serão importados, principalmente das unidades da Argentina e do Uruguai. A empresa confirmou a venda dos novos Transit, Ranger, Bronco e Mustang Mach1.

Três fábricas serão fechadas: Camaçari, na Bahia, onde os modelos EcoSport e Ka são produzidos; Taubaté, em São Paulo, que produz motores; e Horizonte, no Ceará, que fabrica jipes da marca Troller. As duas primeiras terão suas atividades encerradas imediatamente, enquanto a última, até o quarto trimestre deste ano.

Ramon esclareceu que a ex-Marauto, atual Nolivel mantém o portfólio e continua com os serviços de peças, acessórios, oficinas, e comercialização, sem nenhuma demissão de colaboradores.

“O estoque a pronta entrega, os preços e o atendimento estão normais, assegurando toda a assistência aos nossos clientes , é apenas uma reestruturação”, assinalou o gerente.

