Concluídas lajes do maior edifício do Norte Pioneiro (vídeo)

Empreendimento imobiliário mudou o cenário do município

Foi vencida mais uma etapa importante do mais moderno e completo empreendimento imobiliário do Norte Pioneiro.

A torre do Casa Reserva Residencial, em Santo Antônio da Platina, foi totalmente finalizada com a concretagem da laje superior do 19° andar.

A Manutenção do cronograma de obras aliada a um projeto que agrada a todos que o conhecem são um dos fatores do sucesso de vendas do Casa Reserva Residencial que já atingiu 85% de suas unidades comercializadas.

O prédio terá 19 andares e deve ser inaugurado em 2021 na avenida Frei Guilherme.