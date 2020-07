Condutas sanitárias são reforçadas no Ourinhos Plaza Shopping

“Temos sido rigorosos nos cuidados para que todos se sintam seguros”

O Ourinhos Plaza Shopping, assim como outros estabelecimentos da cidade, segue funcionando em horários especiais e adotando os protocolos preventivos contra a Covid-19. De acordo com a superintendente, Daniela Tambosi, a aceitação dos clientes tem sido satisfatória quanto aos cuidados adotados pelo shopping. “Todo nosso foco está voltado para garantir a segurança de clientes, lojistas, fornecedores e colaboradores”, afirma a superintendente.

O Ourinhos Plaza, uma das boas e recentes novidades da cidade antes da pandemia, mantém as medidas especiais de segurança sanitária, como a oferta de álcool gel 70% em todo o perímetro do shopping; a aferição de temperatura em 100% das pessoas que adentram ao shopping, sejam clientes ou funcionários; manutenção de tapete sanitizante na entrada; comunicações visuais informativas e de sinalização, incluindo banheiros; lojas com limite de pessoas fiscalizado para atendimento simultâneo, com cálculo realizado pela administração do shopping conforme o alvará de cada operação; com base nesse cálculo, cada loja recebeu uma comunicação que informa a quantidade de pessoas permitida. Para acesso ao Ourinhos Plaza é obrigatório o uso de máscaras.

Todos os lojistas, segundo Daniela, receberam também uma cartilha contendo orientações para seus cuidados individuais.

HORÁRIOS ESPECIAIS – O Ourinhos Plaza Shopping está funcionando de segunda a sábado, das 14h às 20h, e aos domingos somente os serviços essenciais. A Praça de Alimentação funciona todos os dias, de segunda a domingo, em dois períodos: das 11h às 15h e das 19h às 23h. O Amigão Supermercados abre de segunda a sábado, das 8h às 22h. Aos domingos e feriados, das 8h às 20h. A Lojas Americanas funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 14 às 20h.