Conselheiro Mairinck ganha investimentos de emenda de Cobra Repórter

O valor do recurso de R$ 504.913,72 vai para bairro do Postão

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) anunciou que saiu o edital de licitação para Conselheiro Mairinck referente aos blocos de concreto que serão utilizados nas vias urbanas do Bairro do Postão. Trata-se de uma área de 4.044,93 m² e o projeto prevê a execução de rede de drenagem de águas pluviais, meio fio com sarjeta, urbanização de calçadas e sinalização viária.

O recurso é do Paranacidade (Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano) no valor de R$ 504.913,72 e foi obtido por conta de uma emenda parlamentar do deputado Cobra Repórter.

Na foto, o prefeito, João Carlos Ortega, secretário do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas e o deputado Cobra Repórter.