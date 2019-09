Construção de 128 imóveis chega à etapa final em Santo Antônio

Mais de R$ 13 milhões de investimentos

Faltam poucos detalhes para que o Residencial Santo Antônio da Platina II, com 128 casas populares, seja concluído na cidade. Nesta quarta-feira (11), técnicos da Cohapar estiveram no local das obras verificando os últimos trabalhos que estão sendo realizados para a conclusão do empreendimento, que recebeu R$ 13 milhões de investimentos do poder público.

Os recursos foram viabilizados em um trabalho integrado do Governo do Paraná com o Governo Federal e a prefeitura dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Eles foram financiados com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Os imóveis possuem 55 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa, cujo modelo arquitetônico já prevê a possibilidade de ampliações. Ainda há algumas unidades a venda a partir de R$ 99.990, com prestações mensais iniciando em R$ 445, a depender das condições de financiamento.

Entre as vantagens do projeto, estão subsídios de até R$ 11.600 por unidade por meio do Minha Casa Minha Vida e possibilidade de uso do saldo do FGTS para abatimento do valor financiado. Também estão incluídas no projeto a instalação subsidiada das redes de energia elétrica, água e esgoto graças à participação da Copel e Sanepar.

COMO PARTICIPAR – Quem deseja adquirir uma das casas deve se inscrever no site cohapar.pr.gov.br/cadastro. Também há um plantão de vendas disponível no empreendimento, onde é possível visitar uma unidade decorada, fazer simulações de financiamento e iniciar o processo de compra.

O Residencial Santo Antônio da Platina II fica na Rua Braulino de Souza Coelho, número 36, ao lado da antiga Estrada Velha da Platina. Mais informações podem ser obtidas com o escritório regional da Cohapar em Cornélio Procópio pelo telefone (43) 3520-8500, ou ainda pelo plantão de vendas, que atende no número (41) 99903-4176.