Copel alerta que chuveiro responde por 25% da conta de luz

Atrás apenas da geladeira e do freezer

Para muitas famílias, a queda nas temperaturas significa cuidado com a conta de luz: uso mais prolongado do chuveiro e de aquecedores elétricos pode impactar nos valores do fim do mês.

O aquecimento da água é uma das principais finalidades do consumo de energia nas casas paranaenses, respondendo em média por 25% do valor da conta – atrás apenas da geladeira e do freezer que, juntos, ficam com quase um terço de toda a energia consumida no ambiente doméstico.

O gerente de procedimentos comerciais da Copel, Jair Airton Pozzebon, dá algumas dicas para quem quer evitar surpresas no fim do mês. Ele destaca que os cuidados com o consumo consciente já começam na compra do equipamento.

“É muito importante o consumidor observar não só o modelo do chuveiro, mas sua potência em watts. É isso que determinará o consumo do aparelho quando estiver em uso”, alerta. A informação é indicada nas embalagens e também na etiqueta concedida pelo Inmetro.

CONEXÕES – Na instalação do chuveiro, ele explica que é fundamental fazer corretamente as conexões, utilizando sempre materiais adequados.

“Fios derretidos, pequenos choques e cheiro de queimado são sinais de problema, e precisam ser corrigidos imediatamente”, afirma. Por razões de segurança, qualquer reparo só deve ser realizado com o disjuntor desligado.

TEMPERATURA – Outra medida que pode ajudar no uso eficiente da energia é ajustar a temperatura do chuveiro. Neste sentido, os aparelhos com mais opções de ajustes, ou multitemperatura, possibilitam um controle mais preciso da quantidade de energia necessária para aquecer corretamente a água do banho.

Um cálculo bastante simples permite conhecer a participação do chuveiro no consumo residencial. Um banho de 15 minutos, com um chuveiro de 5.500 watts, resulta em um consumo de 41 kWh (quilowatts-hora) no fim do mês. Isto equivale a um quarto do consumo médio dos domicílios paranaenses, de 163 KWh.

RECURSOS NATURAIS – O consumo consciente de água e energia elétrica não são apenas importantes para manter o orçamento familiar sob controle, mas também como metas para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, visando o melhor uso dos recursos naturais do planeta.

Outras dicas de economia, informações sobre os 17 objetivos e gibis da Turma da Mônica sobre o tema estão disponíveis no site www.copel.com.

No site, há ainda um simulador de consumo que pode ser utilizado para análise dos hábitos de utilização dos eletrodomésticos ou mesmo para embasar a decisão de compra de novos equipamentos para a casa.