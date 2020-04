Copel implanta sistema de energia solar em Bandeirantes

Serão seis unidades de geração fotovoltaica

A Copel implantará seis unidades de geração solar fotovoltaica no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro. O sistema terá potência instalada total de 5,36 MWp (megawatt-pico, unidade de potência de energia fotovoltaica), o suficiente para atender o consumo de energia de aproximadamente 10 mil habitantes.

O projeto vai operar em regime de mini-geração distribuída, para atender clientes em autoconsumo remoto, no modelo de compensação de energia elétrica da Resolução Aneel 482/2012, em que a energia gerada é utilizada para compensar o consumo de energia elétrica, gerando desconto na fatura.

No modelo de autoconsumo remoto, as unidades consumidoras devem ser de titularidade de uma mesma pessoa física ou jurídica, que estejam dentro da mesma área de concessão da distribuidora.

A Companhia recebeu aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para aquisição de 49% em uma empresa que detém ativos de geração distribuída de energia solar.

Os projetos serão implantados em parceria com a Sistechne Participações e devem entrar em operação ainda em 2020. O diretor da Diretoria de Desenvolvimento de Negócios da Copel, Cassio Santana da Silva, afirma que:

A operação está alinhada ao nosso plano estratégico, que envolve expandir negócios e entrar no mercado de geração distribuída de matriz fotovoltaica, especialmente nos modelos de mini-geração”

O segmento vem crescendo no Brasil. Hoje, estão em operação no país ativos de geração distribuída solar com cerca de 2,5 gigawatts em capacidade, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), contra cerca de 1 gigawatt em junho do ano passado.

GERAÇÃO DISTRIBUÍDA – A Copel está à disposição para desenvolver outros projetos semelhantes, inicialmente para clientes comerciais e industriais. A Companhia implanta e opera as unidades de Geração Distribuída de energia, e o cliente assina um contrato de aluguel da usina, obtendo desconto na fatura de energia.

Empresas interessadas em compensar seu consumo de energia por meio da geração distribuída podem entrar em contato com a Copel através do site www.copel.com/geracao-distribuida