A empresa tem se mantido entre as melhores do Brasil

Os investimentos em tecnologia e automação realizados pela Copel em 2020 resultaram em uma melhora em torno de 15% no indicador que mede a continuidade do fornecimento da energia entregue pela distribuidora aos clientes. A empresa tem se mantido entre as melhores do Brasil no índice que acompanha o tempo médio que cada consumidor fica sem energia e recentemente foi reconhecida como a segunda melhor distribuidora da América Latina, pelo prêmio CIER, na avaliação do cliente.

O maior pacote de investimentos da história da Copel Distribuição garantiu a injeção de mais de R$1 bilhão em obras em todo o Estado ao longo de 2020. O valor foi direcionado à expansão, reforço e automação das redes elétricas, dando forma aos programas que simbolizam o protagonismo do Paraná na modernização do sistema de distribuição de energia.

Outra premiação que indica os bons resultados de gestão conquistados pela subsidiária foi o recebimento do Selo Sesi ODS por dois projetos desenvolvidos em 2020. Concedida pelo sistema das indústrias no Paraná, a certificação este ano teve foco nas ações de mitigação dos impactos causados pela pandemia. No caso da Copel Distribuição, os projetos premiados estavam voltados à educação e ao combate à fome.

Os serviços essenciais e de acesso ao atendimento também precisaram ser adequados à nova realidade imposta pela pandemia, a fim de garantir a continuidade e a qualidade de atendimento aos seus 4,8 milhões de clientes. A mais recente inovação foi a abertura de um canal pelo aplicativo de mensagens Whatsapp, que oferece consulta a débitos, emissão de segunda via da conta de luz e parcelamentos, entre outros serviços.

O diretor de Distribuição, Maximiliano Andres Orfali, destaca que a eficiência operacional com foco na satisfação do cliente tem norteado as ações da empresa: “Nosso time é muito determinado e esteve unido com muita coragem e ousadia para vencer os desafios que este ano atípico nos impôs. É uma grande satisfação poder compartilhar com nossos clientes os bons resultados que estamos colhendo, pois é para eles que trabalhamos noite e dia”, destaca.

INVESTIMENTOS – O cenário adverso da pandemia também não impediu que a Copel realizasse os investimentos previstos para expansão e fortalecimento das redes elétricas em todo o Estado. O programa Paraná Trifásico alcançou 2,8 mil quilômetros de novas redes, com um investimento de R$ 250 milhões. As obras estão gerando cerca de mil empregos diretos e indiretos no Paraná, e irão garantir às propriedades rurais energia de mais qualidade e segurança, a um custo de conexão muito inferior ao que era pago até então.

Na prática, grande parte da espinha dorsal da rede de distribuição no campo está sendo trifaseada, substituindo a tecnologia monofásica da primeira grande revolução elétrica no Interior. As metas do programa se estendem pelos próximos cinco anos, devendo chegar a 25 mil quilômetros de redes e R$ 2,1 bilhões investidos para alcançar todos os cantos do Paraná.

REDES INTELIGENTES – A Copel seguiu ainda na implantação de soluções tecnológicas para a modernização e operação remota das redes. Ao longo do ano, 12 subestações tiveram a solução de transferência automática implantada e 1,3 mil equipamentos de campo foram automatizados. A preparação para a configuração da rede elétrica inteligente incluiu ainda a implantação de novos medidores digitais em Foz do Iguaçu e em condomínios residenciais da região Leste do Estado.

A partir de 2021, o projeto-piloto com medidores inteligentes desenvolvido no município de Ipiranga começa a se estender a todo o Estado, o que somado à implantação dos equipamentos de rede preparará o sistema para um novo perfil de consumo, relacionado às cidades inteligentes, maior autonomia dos usuários e geração sustentável.

A Copel está com uma chamada pública disponível até 16 de fevereiro de 2021 para compra de energia de geração distribuída e constituição de microrredes (entre 5 e 30MW de potência instalada). Este projeto visa melhorar a qualidade de energia utilizando recurso de operação ilhada das unidades geradoras no caso de falhas na rede e também reduzir as perdas de energia melhorando a eficiência do sistema. O foco do programa são as regiões onde há os maiores índices de indisponibilidade da rede.

MERCADO – O consumo de energia elétrica no Paraná nos últimos 12 meses sofreu impacto inferior às médias nacional e mesmo à média da região Sul. Desde setembro de 2020, a recuperação da indústria do Estado vem garantindo o registro de altas na comparação com o mesmo período de 2019. No último trimestre, o mercado fio cresceu 1,7%, com um consumo médio de 2.599 GWh (gigawatts-horas) na área de concessão da Copel.