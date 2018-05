Copel investiu R$ 632 milhões no primeiro trimestre

Na melhoria e expansão da rede elétrica para o atendimento à população

A Copel investiu R$ 632,5 milhões no primeiro trimestre deste ano, conforme balanço da empresa divulgado na noite desta terça-feira (15). O investimento foi feito, principalmente, na melhoria e expansão da rede elétrica para o atendimento à população. “São investimentos significativos que melhoram muito o fornecimento de energia. Neste ano, a Copel vai investir ainda mais para atender os paranaenses com eficiência e qualidade”, disse a governadora Cida Borghetti.

O programa de investimentos da Copel para este ano é de R$ 2,9 bilhões. Entre as obras em andamento destacam-se 16 novas subestações. Uma das principais obras é a subestação em Medianeira, no Oeste do Paraná.

Outras duas subestações estratégicas para o Sistema Interligado Nacional (SIN) também receberam investimentos – a subestação Bateias e a subestação Sarandi. Ao todo, a Copel investiu R$ 27 milhões na ampliação das duas.

A subestação Bateias fica em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, e é parte do ramal mais importante da região de Curitiba. Já a ampliação da subestação Sarandi, no Noroeste do Estado, vai garantir ainda mais confiabilidade ao sistema elétrico da região.Uma nova linha de transmissão para conectar as subestações Realeza Sul e Baixo Iguaçu, no Sudoeste do Paraná, também recebeu investimentos, com aporte de R$ 34 milhões. “O novo empreendimento vai ajudar a escoar a energia produzida na Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu, que deve começar a gerar ainda em 2018”, disse o presidente da Copel, Jonel Iurk.

MELHOR DISTRIBUIDORA – No primeiro trimestre, a Copel foi eleita pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a melhor distribuidora de energia de todo o País na percepção do cliente. A premiação, divulgada em fevereiro, é referente ao Índice Aneel de Satisfação do Consumidor (IASC), indicador que revela a satisfação do consumidor com os serviços prestados.

Em março, a Copel instalou em Ipiranga, nos Campos Gerais, o primeiro medidor inteligente de energia do Paraná. O equipamento foi colocado na residência do casal de agricultores Florindo e Ângela Bonfligio, marcando o início do projeto que transformará Ipiranga, com 15 mil habitantes, no primeiro município brasileiro a ser atendido totalmente com rede inteligente de energia.

ELETROVIA – Ainda em março, a empresa inaugurou no polo Km3, em Curitiba, a primeira eletrovia do país. O eletroposto de Curitiba é o primeiro de oito unidades que serão instaladas na BR-277, garantindo recarga gratuita para carros elétricos no percurso de Paranaguá, no extremo leste do Estado, a Foz do Iguaçu, no extremo oeste.

A Copel Telecom ampliou a rede de fibra ótica de internet residencial para mais 16 cidades do Noroeste do Estado. Com a expansão dos serviços, a empresa passou de 64 para 80 cidades atendidas com internet residencial, ampliando em 20% sua área de atuação com o produto Copel Fibra.As novas cidades atendidas são Ivatuba, Marialva, Paiçandu, Ourizona, Floraí, São Jorge do Ivaí, Presidente Castelo Branco, Pitangueiras, Sabáudia, São Pedro do Ivaí, Atalaia, Flórida, Mandaguaçu, Iguaraçu, Ângulo e Nova Esperança.

A receita operacional líquida da Copel no primeiro trimestre de 2018 foi de R$ 3,3 bilhões. O lucro líquido foi de R$ 339,6 milhões.