Curto no Palácio do Comércio causou falta de luz em Santo Antônio

Na tarde desta sexta-feira

O gerente regional da Copel, Edson Bandeira, detalhou os problemas que causaram o desabastecimento de energia elétrica em Santo Antônio da Platina (foi a terceira vez em cinco dias) no final da tarde desta sexta-feira, 20.

Na quinta-feira, o motivo da falta de luz, de acordo com Bandeira, foi incidência de raios, mas nenhum problema mais grave, “sendo religado rapidamente”, disse. Afirmou que teria havido problema no povoado da Platina, mas não teve confirmação.

Já o desligamento “acidental” desta sexta das 14h29m às 15h03m, afetou 3.015 unidades consumidoras localizadas na faixa entre as ruas Marechal Deodoro, Rui Barbosa, 13 de maio, desde a Vila Rica, passando pelo centro, Jardim São Francisco, até o Santa Crescência e região da Efapi (proximidades do Hospital Regional do Norte Pioneiro).

O problema iniciou-se no transformador que atende ao prédio chamado Palácio do Comércio, onde ocorreu um curto-circuito e estendeu-se até uma chave de proteção próxima, que deveria ter aberto deixando sem luz somente uma pequena região nas imediações. Entretanto, o que houve “foi a ocorrência de um arco elétrico, que provocou um fogo nessa chave e a alta corrente do curto-circuito passou para o restante da linha, o que acabou causando danos nos fios em postes próximos da subestação. Assim que os defeitos foram identificados, a Copel realizou manobras na rede sendo religada por outra linha”, finalizou Bandeira.