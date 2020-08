Deputada Leandre festeja promulgação do Novo Fundeb

Aumenta alcance e amplia em 13 pontos percentuais os recursos destinados à educação pela União

O Congresso Nacional promulgou, na manhã desta quarta-feira, dia 26, a Emenda Constitucional 108, que amplia o alcance e torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A coordenadora da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, deputada federal Leandre Dal Ponte (PV-PR), comentou a promulgação do Novo Fundeb.

Para Leandre, o novo Fundeb traz muitos aprimoramentos para a educação pública brasileira. “Em especial, ao destacar a importância da Primeira Infância. Isso demonstra a preocupação de oportunizar a aprendizagem em tempo oportuno, sem negligenciar o direito à educação e aprendizagem ao longo da vida”, observou.

Segundo ela, quatro em cada 10 crianças, hoje no Brasil, vivem em situação de extrema pobreza. Por isso, assegurar renda para essas famílias, por meio de políticas sociais estruturantes é fundamental.

“Garantir para a criança o direito constitucional à educação de qualidade, no tempo oportuno, é a oportunidade mais importante que podemos proporcionar para que ela possa desenvolver todo seu potencial e seja possível romper o ciclo da pobreza”, complementou a deputada paranaense.

Durante a aprovação da proposta que torna permanente o Fundeb na Câmara dos Deputados, a relatora da matéria, deputada Professora Dorinha (DEM-TO), citou o trabalho da deputada Leandre como referência na luta pela Primeira Infância na Câmara dos Deputados.

O Novo Fundeb – Criado em 2007, o Fundeb é uma das principais fontes de financiamento da educação no Brasil. Segundo informações da Agência Câmara Notícias, a Emenda Constitucional aumenta o alcance do Fundeb e amplia em 13 pontos percentuais os recursos destinados à educação pela União. Atualmente, cerca de dois terços dos recursos que os municípios investem em educação, são provenientes do Fundeb.