Deputado Cobra Repórter lamenta incêndio na ProTork

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) lamentou o incêndio de grandes proporções que consumiu uma das unidades da ProTork, em Siqueira Campos, no início da manhã desta segunda-feira, dia oito. As chamas consumiram grande parte do barracão que abriga cerca de 700 funcionários e fica situado logo após o posto da Polícia Rodoviária Estadual (no sentido Quatiguá) as margens da PR-092.

No momento em que estamos iniciando uma recuperação da nossa economia por conta da pandemia do coronavírus, uma fatalidade desta acontece em uma empresa que emprega 700 funcionários no Norte Pioneiro. Desejamos aos administradores da empresa, a rápida recuperação deste incêndio e podem contar com nosso mandato no que estiver ao nosso alcance ”

Um curto-circuito em uma das máquinas na área de produção de roupas e botas da empresa provocou o incêndio.

As chamas foram controladas por volta das 8h30. O incêndio atingiu o setor especial de produção de artigos de vestuário para motociclistas, como botas, macacões e outras peças. Por se tratar da fabricação de produtos com alta intensidade de combustão, o fogo se alastrou rapidamente por toda a fábrica.

Localizada em Siqueira Campos, a ProTork foi inaugurada em 1987 e tornou-se a maior fabricante de motopeças da América Latina e a maior de capacetes. Comercializa mais de três mil itens para 60 países. É uma das maiores empregadoras do Paraná com cerca de seis mil vagas diretas.

