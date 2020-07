Deputado Cobra Repórter quer isenção do IPVA

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou nesta terça-feira, dia 14, na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), um projeto de lei (PL) para a isenção do pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) relativo ao ano da aquisição do veículo novo ou usado quando realizada durante a vigência da decretação de calamidade pública de âmbito estadual em virtude de pandemia ou catástrofe.

“O objetivo é aquecer o mercado de compra e venda de veículos novos e usados durante a existência de calamidade pública estadual em auxílio e defesa do setor de revendas automobilísticas que sofre em consequência da paralisação dos negócios”, justificou Cobra Repórter.

O deputado destaca ainda que a isenção temporária do pagamento trará benefício tanto para os revendedores como para os consumidores paranaenses, que se sentirão motivados em virtude da isenção. “Com o aquecimento das vendas do setor, também o Estado do Paraná saíra beneficiado em virtude da movimentação da economia”, destacou.