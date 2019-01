Desconto de 10 % no IPTU de Ibaiti

Para pagamento até dez de março

Os ibaitienses proprietários de imóveis no município já retiraram os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2019.O documento continua sendo entregue no Departamento de Tributação da Prefeitura no horário das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30h de segunda à sexta-feira.

Também pode ser impresso on-line pelo site ibaiti.pr.gov.br

Quem optar por pagar à vista até o dia 11 de março, ganha o desconto de 10% do valor.

O carnê pode ser quitado na Caixa Econômica Federal, Bradesco ou Casas Lotéricas.