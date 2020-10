Desligamento da Copel afeta abastecimento d´água de Santo Antônio

Consumidores devem utilizar a água com racionalidade e evitando desperdícios

A Sanepar informa que, devido a um desligamento de energia da Copel para manutenção na rede elétrica, nesta segunda-feira, dia 26, em Santo Antônio da Platina, pode haver falta de água e/ou redução de pressão na rede. Os serviços da Copel iniciam às 9h e devem ser concluídos até às 14h. Podem ser afetados os seguintes bairros: Vila Ribeiro, Conjunto Dr. Jamidas Antunes Ferreira, Conjunto Djalma de Oliveira, Jardim São João, Álvaro de Abreu (parte alta) e Jardim São Francisco e adjacências. A previsão é de que o abastecimento normalize, gradativamente, no período da noite.

Só ficarão desabastecidos clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular e tablet Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br