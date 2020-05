Dupla fará live sobre linhas de empréstimos nesta sexta-feira

Manhã se iniciará com muito conhecimento econômico

Na manhã desta sexta-feira, dia 29, haverá uma live com o Superintendente do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), Paulo César Starke Junior, e a Comunicadora Social Scheila Schuchovski Sperandio.

O evento online será iniciado logo pela manhã, às 8h, e terá como tema o financiamento. Paulo trará à tona sua atuação no banco, bem como repactuação de pagamentos, microcrédito, capital de giro, e programa de investimento pós-crise.

Para assistir basta acessar as contas (instagram): @brdeoficial ou @scheilaschu