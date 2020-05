Duplicação da PR-092 em Siqueira Campos é tema de consulta pública

Será nesta quarta-feira às 16 horas pelo site do DER

O projeto de duplicação e melhorias nas vias marginais da rodovia PR-092, no perímetro urbano de Siqueira Campos, será tema de consulta pública que será realizada pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Seil) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), realizam na próxima quarta-feira (20), às 16 horas.

“A consulta é importante pois permitirá a liberação dos investimentos nesta obra que é fundamental não só para Siqueira Campos, mas para todos da região. Serão investidos R$ 51 milhões na duplicação e melhorias. Estou convocando a população de toda a região para que participem”, destacou Cobra Repórter.

O deputado Cobra Repórter solicitou a melhoria do trecho junto ao governo do Estado por diversas ocasiões. Ele tem trabalhado em parceria com o coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal Daio, que vai organizar regionalmente o evento.

Para participar da consulta, acesse: www.der.pr.gov.br