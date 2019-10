Econorte confirma viaduto com vias nos dois sentidos (vídeos)

Em Santo Antônio da Platina

No final de semana circulou vídeo (veja abaixo) onde uma pessoa indicava que o viaduto que a Triunfo/Econorte está construindo seria em via única, prejudicando aos usuários da BR-153, principalmente os moradores de Santo Antônio da Platina. O caso virou polêmica.

A dúvida foi encaminhada na manhã desta segunda-feira, dia 30, para a Assessoria de Imprensa da concessionária, sediada em Londrina, e de tarde já houve a resposta ao npdiario. Será mantido o projeto inicial e a via será nos dois sentidos, não causando assim os transtornos esperados porque os motoristas teriam que dar a volta pela rotatória do posto Santa Rita para voltar para a cidade.

O engenheiro civil Moacir Dal Bianco foi consultado pela reportagem. Ele disse que se o projeto não contemplasse as duas vias seria realmente “um absurdo”.

A obra ficou paralisada durante seis meses por embates jurídicos. Em agosto passado, houve um acordo pontual.

Cumprindo o estabelecido na Decisão Judicial, a Econorte apresentou um cronograma para continuidade e conclusão da obra de Santo Antônio da Platina, no km 41 da Rodovia BR-153, interrompida pela Justiça.

Pelo planejamento apresentado, a Concessionária providenciou mobilização dos recursos necessários e retomou os trabalhos.

Na primeira etapa, serão construídas as vias marginais e alças de acesso à cidade, que darão suporte ao trânsito local durante a escavação da rodovia e a construção do viaduto (veja vídeo de animação abaixo).

O cruzamento ficará no trevo acesso a rodoviária com a estrada da EFAPI (Parque de Exposições). O local garantirá a fluidez e segurança para toda a região universitária da FANORPI , terminal rodoviário platinense, Hospital Regional do Norte Pioneiro, posto de combustíveis Santa Rita, posto da Polícia Rodoviária Federal, escola SESI (Serviço Social da Indústria), entre outros.

Também integra o projeto a execução de uma via marginal que fará a ligação entre a Avenida Frei Guilherme com a Rodovia Deputado Benedito Lúcio Machado, a qual dá acesso ao povoado rural da Platina.