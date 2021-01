Concessionária argumenta que alagamento frequente é culpa do município

O prefeito Professor Zezão (foto abaixo) informou, na manhã desta segunda-feira, dia 18, ter oficiado aos Ministérios Públicos Estadual e Federal sobre a situação e os problemas sérios que ocorrem sempre que chuvas fortes atingem o viaduto erguido na BR-153 na zona urbana de Santo Antônio da Platina.

No último dia sete, em função de drenagem falha, as águas alagaram e interditaram o tráfego da rodovia, uma das principais do Brasil, chamada de Transbrasiliana porque corta o país de Norte a Sul.

Na ocasião, numa lacônica Nota, a Triunfo/Econorte (sediada em Londrina) respondeu ao npdiario sobre as queixas. O barro escorre por todo o entorno e a comunidade ameaça protestos e até ações judiciais contra a concessionária, que respondeu com o seguinte texto:

A Triunfo Econorte informa que a equipe técnica da concessionária já esteve no local analisando a situação e está estudando eventuais medidas a serem tomadas.

O chefe do executivo lembrou que a responsabilidade pelos estudos e obras é da concessionária e quem mudou a estrutura da BR-153 não foi o município, “foi a Econorte quem fez tudo, os prejuízos são por causa dela… É, no mínimo, uma covardia dizer que a água que desce é o motivo do alagamento na construção do trevo. Fizeram o projeto e o engenheiro deveria ter calculado tudo, o trevo vem sendo problema há anos e a Econorte deixou para fazer no final do contrato e agora vem com essa irresponsabilidade”, declarou.

Ele desconfia que a empresa está postergando decisão porque o contrato vencerá em novembro próximo e, por isso, “inventa desculpas” para atrasar quaisquer investimentos no local.