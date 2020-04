Econorte usa peneira de plástico na luta contra a epidemia

Criatividade está presente na luta contra Covid-19

Neste período único em que há uma pandemia, o mercado está correndo contra o relógio para se adaptar ao distanciamento social e ainda manter o mesmo padrão de atendimento.

Ideias criativas também estão no DNA da empresa, que implementou, como medida preventiva à Covid, o uso de peneiras plásticas para a entrega de troco e assim, evitar o contato direto entre usuário e funcionário das cabines. No início de abril, todas as praças de pedágio, balanças e bases de atendimentos passaram por higienização interna e externa.

De acordo com a diretoria da empresa, o serviço da concessionária é considerado essencial pelo próprio poder concedente e todos os colaboradores das praças de pedágio, conservação e bases operacionais, receberam como equipamento de proteção individual (EPI) como luvas, óculos, álcool gel e máscaras de proteção, para uso contínuo neste período.

Para movimentar a economia local – Pensando sempre um passo à frente e por já ser uma prática da companhia, a Econorte buscou parcerias com fornecedores locais para fabricação das máscaras que estão sendo utilizadas pelos funcionários diariamente.

Essa iniciativa é uma forma de contribuir com o desenvolvimento econômico da região.