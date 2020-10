Edição 100% Digital da Ficafé será lançada nesta terça-feira

Aplicativo vai interagir participantes, expositores, patrocinadores e apoiadores

O Sebrae/PR, a Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp) e a Cooperativa de Cafés Certificados e Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Cocenpp), com patrocínio da Caixa Econômica Federal, realizam na próxima terça-feira (6), às 19 horas, o lançamento oficial da 13ª edição da Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé). O evento será 100% online e contará com uma plataforma de transmissão exclusiva e um aplicativo para a interação entre participantes, expositores, patrocinadores e apoiadores.

Além do aplicativo e plataforma, também será apresentada a programação, com cursos, oficinas e palestras para os mais diversos públicos, que incluem cafeicultores, produtores rurais, mulheres do café, jovens, profissionais do agro, cafeterias, torrefações e também coffee lovers. Para participar do lançamento ao vivo, basta confirmar a inscrição gratuitamente no site http://bit.ly/ficafe2020.

O link de acesso do lançamento será enviado a cada participante individualmente. Quem já fez a inscrição na Ficafé não precisa se inscrever novamente para o lançamento. A Ficafé 2020 será promovida entre 20 e 22 de outubro. Confira mais informações no site: http://www.ficafe.com.br.

O Concurso de Cafés Especiais do Norte Pioneiro tem o objetivo de Selecionar microlotes de cafés especiais, da espécie arábica, provenientes da safra 2020/21, processados por via seca (naturais e naturais com fermentação controlada) e por via úmida (descascados, descascados com fermentação controlada, despolpados, desmucilados), produzidos pelos cafeicultores cooperados da COCENPP e associados à ACENPP, e disponibiliza-los para comercialização durante a 13ª Edição da FICAFÉ, que será realizada totalmente on-line, de 20 a 22 de outubro do ano de 2020.

Nas edições passadas o concurso tem chamado a atenção pela excelente organização, elevada qualidade dos lotes finalistas, e pela grande importância que os produtores participantes dão a este evento. Na sua 7ª edição, o concurso alcançou excelentes resultados e visibilidade na mídia regional e nacional, com matérias em jornais impressos e televisivos, tendo participação no leilão de pequenos empresários do ramo de cafeterias e microtorrefações, e também de grandes empresas de exportação de cafés verdes e uma das grandes torrefações do Brasil.

Esperamos ótimos cafés e excelentes negócios nesta que será a 8ª edição do concurso, graças a adoção das melhores práticas agrícolas pelos produtores, ao clima e solo favoráveis a produção de cafés de excelente qualidade, e ao trabalho de inovação e introdução de tecnologias desenvolvido pela ACENPP, COCENPP em parceria com SEBRAE-PR. Esperamos aproximadamente 40 lotes aprovados na primeira fase, gerando em torno de 4 toneladas de cafés de altíssima qualidade no total.

QUEM PARTICIPA? – A participação no concurso está aberta aos produtores que estão dentro da região geográfica denominada Norte Pioneiro do Paraná, vinculados aos núcleos de produção de cafés especiais e associados à ACENPP, que adotam as boas práticas agrícolas e de sustentabilidade exigidas pela Certificadora Internacional “Fair Trade”.

Cada produtor poderá participar do concurso com dois lotes, um em cada categoria (Natural e Descascado), sendo que cada lote pode conter de 30,0 a 120,0 Kg de café beneficiado, divididos em módulos completos (sacos) de 30,00 Kg cada. Os cafés estarão padronizados, apresentando Peneira 16 ou maior (com no máximo 5% de vazamento), Tipo 2/3 (8 defeitos em 300 gramas de amostra) segundo a Classificação Oficial Brasileira, livre de feitos graves, e Umidade de 11% (com margem de 0,5% de tolerância).

QUAL O NÍVEL? – Para estar entre os finalistas, o lote deverá passar por duas fases compostas por etapas de avaliações física e sensorial, e atingir uma nota média mínima de 84 pontos segundo a metodologia SCAA, provinda das notas individuais de cinco degustadores profissionais de cafés especiais.

Os cafeicultores receberão o Certificado de Participação para todos finalistas (acima de 84 pontos) e Certificado de Premiação aos cafeicultores com as cinco melhores notas em cada uma das categorias, sendo tudo revelado na Cerimônia de Premiação.

Também será divulgado durante a premiação o resultado do Leilão dos Finalistas, com os valores dos lances ganhadores e as empresas/empresários que arremataram cada um dos lotes finalistas, como forma de engrandecer nosso concurso, fortalecer o relacionamento entre produtores e compradores de cafés especiais, e dar uma pequena retribuição a estes empresários e amantes do café, que são um dos grandes responsáveis pelo progresso do café especial e sustentável na região Norte Pioneiro do Paraná.