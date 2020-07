Edição 2020 da Feira do Café do Norte Pioneiro será totalmente virtual

Com aplicativo de celular de acesso ao evento de forma remota

A edição deste ano da Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé), em Jacarezinho, será realizada de maneira inteiramente virtual, atendendo à necessidade de isolamento social imposta pela pandemia do novo coronavírus.

A informação foi divulgada durante a reunião da Comissão Técnica de Cafeicultura da FAEP realizada na terça-feira (28) por meio de videoconferência. Na ocasião os cafeicultores assistiram a uma palestra do consultor do SEBRAE/PR e gestor do projeto Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná, Odemir Capello, que deu detalhes da realização do evento este ano.

Segundo ele, nessa versão virtual, a feira manterá suas principais características mas também incluirá outros segmentos, de modo a trabalhar a diversificação da produção nas propriedades. “Vamos continuar com foco nos cafés especiais, mas iremos trabalhar também dois segmentos: a fruticultura e a avicultura”, afirmou Capello. O objetivo é melhorar a renda, principalmente nas pequenas propriedades.

Segundo ele, para enfrentar o desafio de um evento 100% virtual está sendo desenvolvida uma plataforma digital, com um aplicativo de celular que pode ser utilizado pelos participantes, para que tenham acesso a todos os conteúdos do evento de forma remota.

“O participante vai poder acompanhar como se estivesse dentro do evento. Teremos transmissões ao vivo, chat, lista programação, feira virtual, gamificação, relatórios do evento, oficinas, leilão, contato entre clientes e expositores, tudo por meio desta ferramenta digital”, afirmou. Segundo Capello, a expectativa nesta edição é da participação de 5 mil pessoas. O evento acontece entre os dias 20 e 22 de outubro.

Para fomentar a comercialização dos cafés especiais do Estado, um dos pontos fortes da Ficafé, serão escolhidos cerca de 30 compradores que receberão amostras de café dos produtores, para que depois possam participar de um leilão. “Como muitas cafeterias fecharam com a pandemia, estamos atacando as micro-torrefações esse ano”, observou.

Café no Paraná – De acordo com os integrantes da Comissão Técnica de Cafeicultura da FAEP, a safra que está sendo colhida neste momento deve ter ótima qualidade. As condições climáticas favoreceram uma concentração maior da floração, que foi abundante nas principais regiões produtoras. A estiagem do início do ano também não impactou na granação do fruto, proporcionando uma safra de qualidade excepcional no Estado.

Outro ponto destacado pelos cafeicultores é que este ano a colheita deve terminar mais cedo, por volta de agosto. O clima propiciou que os frutos tivessem uma maturação mais uniforme, o que facilitou a colheita mecanizada.