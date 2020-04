Efapi não será realizada este ano e está transferida para 2021

Anúncio feito nesta quarta-feira é irreversível

O presidente Luiz Januário, o vice Frans Loman (os dois nas fotos) juntamente com a diretoria da Sociedade Rural do Norte Pioneiro informaram, na noite desta quarta-feira, dia 22, que a Efapi de 2020 foi transferida para ser realizada somente no ano que vem, em Santo Antônio da Platina.

A 48ª Exposição-feira, Agropecuária e Industrial está então oficialmente mudada em data a ser confirmada.

A decisão se deu após amplo debate e estudos que evidenciaram a inviabilidade de se organizar um evento de tamanha importância num momento de tantas incertezas devido a pandemia.

A partir do dia 20 de maio serão efetuadas as devoluções dos valores recebidos referentes a vendas de camarotes e adiantamentos de patrocinadores.