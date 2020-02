Eleição deve reconduzir presidente da Associação comercial platinense

Nelson de Camargo vai liderar chapa única

No dia 21 de março (um sábado) haverá eleição para a nova diretoria executiva da Acesap (Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina) para o biênio 2020-2022. Até o próximo dia 15 as inscrições de chapas serão possíveis, porém é pouco provável que surja um grupo para concorrer com o liderado pelo atual presidente, Nelson de Camargo (fotos), foi convencido por quase a unanimidade dos votantes a permanecer e ser reeleito.

Nesta quinta-feira, dia 27, Nelsinho, como é chamado carinhosamente, admitiu que assumirá , conforme pedem, o comando novamente, o que efetivou nos últimos dois anos de forma competente e sempre ouvindo a todos os associados.

A entidade, que completará 68 anos em novembro próximo, já organiza o lançamento da campanha Natal Brilho Total 2020, que sorteará, entre outros prêmios, um veículo zero quilômetro. O jantar de lançamento será no dia 28 de março(um sábado) no Espaço Luz de Lua a partir das 20 horas.

A Acesap também promove campanhas para os Dias dos Namorados, dos Pais e das Mães.