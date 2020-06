Em Jacarezinho já foi pago mais de R$ 6 milhões do auxílio emergencial

Dados foram divulgados pelo Portal da Transparência

O Portal da Transparência do Governo Federal divulgou neste final de semana os valores já pagos até o momentos a todos os municípios brasileiros referente ao auxílio emergencial. Em Jacarezinho até o domingo, dia sete, já foram pagos R$ 6.316.200,00 (referente ao mês de abril e maio, que são pagos nos meses posterior).

O Presidente do Poder Legislativo de Jacarezinho, Fúlvio Boberg, destacou a importância deste recursos.

Com a crise da pandemia do COVID 19 muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras e este recurso está dando um auxílio”

No mês de referência de abril que foi pago em maio o valor total foi de 5.730.000,00. Até a data do domingo, 7 de junho, o valor já pago para pessoas cadastradas no município de Jacarezinho referente ao mês de maio e pago em junho foi de 586.200,00.

O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise à crise causada pela pandemia do Coronavírus – COVID 19.

O benefício no valor de R$ 600,00 será pago por três meses, para até duas pessoas da mesma família. Para as famílias em que a mulher seja a única responsável pelas despesas da casa, o valor pago mensalmente será de R$1.200,00.