Empossada nova diretoria da Sociedade Rural do Norte Pioneiro

Bruno Almeida é o novo presidente para cumprir mandato de três anos

Exclusivo: Na noite desta quinta-feira, dia 26, uma assembleia decidiu a nova diretoria da Sociedade Rural do Norte Pioneiro. Foi na Casa do Criador em Santo Antônio da Platina.

A respeitada entidade, que reúne os pecuaristas e produtores da região, tem várias atividades, como leilões e defesa dos interesses do agronegócio, mas a principal é o planejamento, produção e realização da Efapi, mais tradicional evento regional do segmento e um dos principais do Paraná.

A chapa única elegeu como presidente Bruno Almeida, liderança em ascensão, casado com Renata Vaz. A posse também foi ontem mesmo.

O mandato é de três anos.

Como primeiro-vice-presidente Luis Januário e segundo-vice-presidente Frans Loman.

A grafia de alguns nomes acima está errada, como Frans Loman e Renata Massuia Vaz.

E no Conselho Fiscal faltou o nome do Eurípedes Gaudêncio Júnior.