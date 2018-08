Empreendedores investem em Santo Antônio da Platina

Casal é de Cornélio Procópio

Wagner Pelaquim e Regiane de Brito Ladeira Pelaquim (fotos) visitaram o npdiario neste meio de semana para anunciar a abertura da PR Motos na manhã do próximo sábado, dia 11, na rua Rui Barbosa, centro de Santo Antônio da Platina.

Casados há quase 12 anos, do relacionamento nasceram duas filhas Isabella,cinco anos e Laura, 4 , mais Ana Beatriz, 13, filha somente do Wagner.

A PR Motos de Cornélio Procópio existe há mais de 10 anos, comercializa motocicletas O KM da marca Yamaha e semi-novas multimarcas.

Realiza financiamento com zero de entrada, para autônomo, assalariado, aposentado, para quem possui habilitação ou não, aceita moto usada como parte de pagamento, aceita consórcio contemplado ou não, de qualquer administradora.