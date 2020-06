Empresa completa uma década inovando comunicação visual no NP

Instalada bem no centro de Santo Antônio da Platina

Ideia Adesivos Decorativos completou dez anos vencendo os desafios com muito esforço no Norte Pioneiro.

“Por mais um ano podemos comemorar as lutas e vitórias, e todas as nossas conquistas devemos a todos nossos colaboradores, que vestem a camisa da empresa diariamente e dedicam horas e horas de suas vidas para melhor atender nossos clientes. Agradecimentos a todos nossos amigos, família, parceiros e clientes que sempre confiaram em nosso trabalho. A minha oração é que Deus continue iluminando os nossos caminhos e que nos dê muita saúde para que possamos conquistar nossos objetivos. Sozinho você pode muito, mas trabalhando em equipe você pode tudo”.

A declaração é de Diego Alves Ferreira (fotos), conhecido também como Diego Atheticano ou Alemão.

Geladeiras, freezers, armários, portas, paredes, vidros etc ganham novos formatos e designs com o trabalho realizado por profissionais.No Norte Pioneiro, um dos destaques é a Ideia Adesivos, que renovam, decoram e protegem os bens, para todos os estilos e idades.

Rua Wenceslau Braz, 345 – sala 5 – ao lado da Farmácia MultFarma. Telefone 3534-6901 / 9977-0580.

