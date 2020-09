Empresa recolhe 25 toneladas de lixo/dia em Santo Antônio; confira novo horário

Terceirizada utiliza três caminhões e 14 funcionários (todos platinenses)

Desde o dia 15 de janeiro deste ano, a Limpatur é a responsável pela coleta de resíduos sólidos urbanos em Santo Antônio da Platina. A empresa de União da Vitória, município da região Sul do Paraná, venceu a licitação por 12 meses. Os gerentes regional e local, respectivamente Alessander Alencar e Alex Estevan Coelho, acompanhados dos secretários de Agricultura e Meio Ambiente, Luis Carlos da Silva, e Obras, José Panegada, fizeram visita de cortesia ao npdiario para informar sobre alteração de horário na região do bairro Jardim São Francisco e avenida Frei Guilherme, a partir do início na saída da rua Rui Barbosa até proximidades da rodoviária, às margens da BR-153.

A pedido de residentes nesses locais, segundo Alessander, a coleta está sendo feita entre 22h30m e 23 horas para evitar o grande trânsito do final da tarde na avenida principalmente, “dá mais segurança aos moradores e aos nossos colaboradores”, afirmou.

A terceirizada recolhe 25 toneladas de lixo por dia.

São em torno de R$ 1,1 milhão por ano investidos na saúde dos platinenses. Três vezes por semana o recolhimento é feito em bairros e diariamente no centro, como já era realizado anteriormente pela última firma.

A Limpatur Limpeza Urbana Ltda, pessoa jurídica de direito privado, é especializada com registro no Conselho de Classe competente com atribuições para prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos em residências, estabelecimentos comerciais, industriais e outros além de animais mortos de pequeno porte (cães, gatos aves etc.), com fornecimento de 30 caçambas alocadas em pontos definidos na cidade.

Utilizam três caminhões e 14 funcionários, todos platinenses.

A empresa já presta serviços no Norte Pioneiro em Wenceslau Braz e Japira e também em outros estados, como Santa Catarina(Chapecó, por exemplo).

Veja também: https://npdiario.com/economia/nova-empresa-inicia-coleta-de-lixo-em-santo-antonio-da-platina/?fb_comment_id=2469300936526086_2469511923171654