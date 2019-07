Entidades estimulam comércio em Santo Antônio da Platina

Programa visa mais competitividade

Na foto abaixo, representantes das entidades promotoras do Varejo Mais em Ação.

Ajudar os micros e pequenos negócios do comércio de Santo Antônio da Platina e região a realizar mudanças, para que se tornem mais competitivos e rentáveis é o objetivo do Varejo Mais em Ação, programa do Sebrae/PR e da Fecomércio PR. A iniciativa atua na melhoria dos negócios do setor ao estimular o desenvolvimento das empresas e do setor, por consequência.

Nesta semana, o programa foi lançado na cidade e as inscrições estão abertas para os lojistas.

A realização do Varejo Mais em Ação na cidade conta também com o apoio do Sindicado do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina, por meio do presidente Alex Figueira; Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina (Acesap), presidida por Nelso Camargo, Prefeitura (representada pelo secretário da Indústria e Comércio, Antônio Marcos de Souza (Marcão) e Sala do Empreendedor.

O aumento da competitividade almejada pelo programa é pautado na profissionalização da gestão, no desenvolvimento das pessoas e na implementação de melhorias nas estruturas físicas das empresas. De acordo com a consultora do Sebrae/PR, Camila Eduarda dos Santos, a aplicação da metodologia do programa será realizada por meio de módulos que visam estimular que empresas atinjam novos patamares de profissionalização de suas atividades, aprimoramento na gestão financeira e melhorias no ambiente da loja, atendimento e, consequentemente, nas vendas.

“Outros objetivos que buscamos é gerar a satisfação dos clientes, promover mudanças positivas no comportamento dos empresários e colaboradores. Tudo isso poderá resultar em reflexos positivos na economia do comércio local, com empresas mais sólidas e com potencial de crescimento”, detalha a consultora.

José Alex Gonçalves Figueira, vice-presidente da Fecomércio PR e presidente do Sindilojas na cidade, destaca que as adversidades econômicas nacionais requerem que os empresários do setor busquem soluções. “Nossas lojas também concorrem cada dia mais com o ecommerce e, para vencer esta disputa, é preciso aprimorar e destacar o que as lojas físicas têm o contato pessoal com o produto, o atendimento e o relacionamento humano. O programa vem em boa hora para potencializar estas vantagens”, enfatiza.

Para Figueira, outra vantagem que os empresários precisam estar atentos ao programa é que a iniciativa irá preparar os comércios varejistas para as vendas de final de ano. “Este é, tradicionalmente, o melhor período de vendas. Os comerciantes precisam aproveitar esta oportunidade de remodelar suas empresas para este importante período”, complementa.

Uma das empresárias participantes do evento de lançamento e inscrita na capacitação é Márcia Doles, que administra há 18 anos uma farmácia de manipulação na cidade. “Procurei o programa porque sinto no dia a dia quanto o mercado está desafiador. Espero aprimorar as técnicas de atendimento de nossas funcionárias, pois acredito que a fidelização dos clientes é vital para os negócios. Também estou otimista para melhorar a minha performance na gestão financeira”, relatou.

A aplicação dos módulos do Varejo Mais em Ação acontecerá de agosto a outubro. As atividades terão 32 horas de capacitação e outras quatro dedicadas a consultorias individuais.

Os empresários e gestores interessados no programa podem se inscrever na Acesap, com o José Henrique pelo e-mail: [email protected], ou pelo número (43) 3534-4109.