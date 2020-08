Entrega de equipamentos à agricultura familiar atende 21 cidades do NP

São mais de R$ 89,82 milhões em investimentos

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) confirmou nesta quarta-feira, dia 19, que 22 cidades do Norte Pioneiro vão receber equipamentos para melhorias de estradas, entre outros serviços. “São municípios que têm agricultura familiar atuante e que, por isso, têm prioridade na cessão destes equipamentos”, disse. Dos municípios que representa na Assembleia Legislativa, 26 serão atendidos.

Os equipamentos cedidos pela Secretaria Estadual de Agricultura serão utilizados para melhorias das estradas rurais, incentivando as pequenas propriedades na logística e distribuição da produção.

São mais de R$ 89,82 milhões em investimentos. A maior parte do orçamento federal com contrapartida de R$ 5,6 milhões do Estado. O recurso da União faz parte das emendas parlamentares apresentadas por deputados federais nos orçamentos de 2018, 2019 e 2020.

Inicialmente, os equipamentos entregues referem-se às emendas parlamentares de 2018. Posteriormente serão licitados e entregues os referentes às emendas de 2019 e 2020. A Secretaria da Agricultura firmou os convênios com o Ministério da Agricultura e faz a cessão de uso a 207 municípios atendidos no Paraná.

Equipamentos — O investimento em agricultura familiar garante o repasse de 312 equipamentos agrícolas. Desde 2018 foram licitados 101 tratores, 80 retroescavadeiras, 36 caminhões basculantes, 35 pás carregadeiras, 23 rolos compressores, 20 escavadeiras hidráulicas, 14 motoniveladoras e três caminhões comboio. “São esses equipamentos que ajudam o Paraná a consolidar a agricultura familiar, muitas vezes, a que coloca o prato de comida na mesa”.

No Norte Pioneiro, os 21 municípios atendidos são Arapoti, Carlópolis, Curiúva, Jaboti, Jacarezinho, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Pinhalão, Rancho Alegre, Ribeirão Claro, Santa Amélia, Santa Mariana, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Paraíso, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sertaneja, Siqueira Campos, Tomazina e Uraí.

Também vão receber os equipamentos os municípios de Colombo, Colorado, Mariluz, Moreira Sales, Santa Cruz do Monte Castelo e Santa Mônica.