Entregue motocicleta para ganhadora de promoção de Natal

Nesta terça-feira

Ana Eliza Cardoso Vilas Boas (no centro das fotos) comprou na Casa Marechal e acabou ganhando uma motocicleta zero quilômetro na promoção “Natal Sonho Dourado”, da Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina.

A entrega foi na manhã desta terça-feira, dia 15, na sede do Sicredi, cooperativa de crédito que ofertou o veículo para a iniciativa que envolveu todo o comércio platinense.

Estavam presentes o presidente da ACESAP, Nelson Camargo, e o gerente-geral do Sicredi, Jair Barrero Menani. A campanha iniciou no mês de novembro do ano passado e terminou agora em janeiro de 2019.