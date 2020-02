Erros mais comuns na hora de declarar imposto de renda

Veja dicas ótimas de especialista

No fim de fevereiro, a Receita Federal divulgará as datas e as possíveis modificações no Imposto de Renda para 2020. E para lhe ajudar, vamos listar neste artigo de Lucas A. Silva, da Red Venture, os principais erros que as pessoas cometem, como a omissão de rendimentos, erros ao declarar fundos de investimentos, dependentes, entre outros.

Fique atento a todos os erros que citaremos abaixo e evite cair na malha fina da Receita Federal. Qualquer dado omitido e descrito erroneamente pode acabar lhe trazendo sérios transtornos na hora de declarar o seu imposto de renda.

Confira os erros mais comuns cometidos pelos contribuintes na hora de declarar o imposto de renda:

Omissão de rendimentos – Um dos erros clássicos na declaração de imposto de renda é a omissão de informações. E muitas vezes, as pessoas não omitem rendimentos de má fé, elas apenas acham que eles não precisam constar na declaração.

Existem pessoas que mesmo não recebendo na soma do ano anterior, um valor superior a R$ 28.559,70, estão enquadradas em algumas outras situações específicas e são obrigados a declarar impostos de renda.

Neste caso, todos os rendimentos como salários, aposentadorias, pensões, aluguéis, comissões, entre outros precisam constar na declaração. Assim, também acontece se a pessoa possui um imóvel avaliado acima dos R$ 300 mil.

Outras pessoas recebem um valor superior a R$ 28.559,70 e sabem que devem declarar as informações a Receita, mas acabam escondendo informações importantes. Geralmente, elas não colocam rendimentos de trabalho que fizeram como autônomos ou o salário que receberam de empresas no qual ficaram pouco tempo.

Nestes casos, se a empresa enviar as informações dos pagamentos à Receita Federal, o contribuinte cai na malha fina por uma espécie de sonegação fiscal. Todos os dados são importantes.

Não revelam dados de dependentes – Desde 2018, a Receita Federal cobra o CPF de todos os dependentes na declaração de imposto de renda. E além disso, casos estes dependentes possuam algum tipo de renda, ela também deve se descrita na declaração.

Quem tem um filho (a) que faz estágio, por exemplo, deve declarar o local e o valor recebido pelo dependente. A mesma coisa acontece com que possui pais que recebam aposentadoria. É preciso lembrar que a declaração de dependentes é opcional, mas que se posto na declaração é preciso que seja feito da maneira correta, para evitar problemas com a Receita.

Erro ao declarar fundos de investimento

Muitos contribuintes erram na hora de declarar os resultados de seus fundos de investimento. Isso acontece porque essas aplicações precisam ser declaradas em duas abas diferentes da declaração.

O contribuinte deve informar o rendimento das aplicações na aba de “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”, colocando o código 6 referente a “Rendimentos de Aplicações Financeiras”.

Já o valor mantido no fundo de investimento deve ser lançado na aba “Bens e Direitos”, o contribuinte ainda deve informar o CNPJ do administrador do fundo, o seu nome e especificar o tipo de fundo.

Erro ao declarar Previdência Privada

Muitas pessoas confundem os planos de previdência privada PGBL e VGBL. Neste caso, apenas as contribuições realizadas no PGBL podem ser deduzidas no Imposto de Renda. As aplicações em previdências do tipo VGBL se encaixam como aplicações financeiras, e devem ser declaradas como tal.

E outro erro na declaração de previdência privada é informar apenas o saldo do PGBL. O correto é o contribuir informar o valor de todas as contribuições realizadas.

Aposentadoria

Todos os anos, o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) informa os pagamentos realizados a todos os aposentados para a Receita Federal. Por isso, se você recebe aposentadoria, deve informar o valor dessa renda e todas as verbas recebidas no último ano. Caso o contribuinte omita essas informações, ele irá cair na malha fina da Receita.

Erros de digitação

A Receita alerta a pontos importantes do programa gerador da declaração de imposto de renda. Assim, é preciso estar atento para evitar erros de digitação e pontuação na hora de fazer a declaração.

Os erros podem resultar no envio erro de informações importantes sobre o contribuinte e seus dependentes, além de determinar valores errados na declaração. Isso leva o contribuinte a cair na malha fina.

Não declarar aluguel

A renda e o pagamento de aluguel devem ser declarados para a Receita Federal. O proprietário do imóvel deve declarar todo o rendimento obtido na transação durante o último ano. O inquilino também deve informar todos os valores pagos ao proprietário na aba “Pagamentos Efetuados” da declaração.

Não declarar valor de bens

Muitas pessoas erram ao declarar o valor de seus bens na declaração de imposto de renda. Ao contrário do que muitos fazem, não é preciso atualizar o valor de casas, carros ou outros bens pelos preços atuais de mercado. O valor a ser informado ao declarar os bens deve ser referente ao seu custo de aquisição.