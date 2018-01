Estado entrega veículos para a saúde de Tomazina e Cambará

Serão usados para transporte de vacinas, remédios e servidores públicos

Em sete anos, o Governo do Estado entregou cerca de 4 mil veículos para uso na área da saúde, para todos os 399 municípios do Paraná. São ambulâncias, vans, veículos para assistência farmacêutica e vigilância sanitária e micro-ônibus. “Os veículos são importante apoio aos profissionais que atuam na área, o que resulta em melhor atendimento à população”, afirmou o governador Beto Richa, ao entregar, nesta terça-feira (09), mais 50 automóveis para 41 cidades paranaenses. No Norte Pioneiro, foram beneficiados dessa vez Tomazina e Cambará.

“Investimos R$ 179 milhões na ampliação da frota para a saúde”, afirmou Richa na solenidade, realizada no Palácio Iguaçu, em Curitiba, com a presença de prefeitos, deputados e do secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto. De 2011 para cá, foram repassadas 1.000 ambulâncias a municípios, consórcios, hospitais e Siate – para melhorar o transporte de pacientes em situações de urgência.

INVESTIMENTOS – O governador enfatizou que, nos últimos sete anos, o Governo do Estado investiu R$ 19 bilhões na saúde pública do Paraná. Ele destacou a implantação do serviço de transporte aeromédico, que já fez mais de 7 mil deslocamentos para transportar pacientes e órgãos para transplantes. Esse serviço contribuiu para que o Paraná subisse no ranking de doação de órgãos. O Paraná é o segundo estado do Brasil com o melhor desempenho nesta área, atrás apenas de Santa Catarina.

MAIS AGILIDADE – Os automóveis entregues hoje são modelo Volkswagen Gol. Só na compra destes veículos o governo estadual investiu R$ 1,7 milhão. “Eles serão utilizados para o transporte de técnicos, medicamentos e vacinas, ações de controle de endemias, como o combate à dengue, vigilância sanitária, controle de doenças e campanhas de vacinação”, explicou o secretário Caputo Neto.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni; o líder do governo na Assembleia, Luiz Cláudio Romanelli, e o deputado estadual Pedro Lupion, entre outros.