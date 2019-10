Estiagem ainda afeta abastecimento em Santo Antônio

Sem previsão de normalização

Por causa da forte estiagem que afeta a região há várias semanas, a produção e o abastecimento de água estão bastante comprometidos em Santo Antônio da Platina. Por isso, pode haver desabastecimento no município. Ainda não há previsão de normalização.

O primeiro comunicado de desabastecimento para o município foi emitido no último sábado (5), quando dezenas de bairros ficaram desabastecidos. Desde então, não houve chuva suficiente para reverter a situação.

Clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar podem ficar desabastecidos temporariamente. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Em situações como essa, a Sanepar orienta à população uso racional e consciente da água, priorizando o consumo humano e necessidades básicas. Evite desperdícios: adie atividades não emergenciais, como lavagem de carros e calçadas. Reutilize a água do enxágue da máquina de lavar ou do tanque para lavagem de calçados, pisos, tapetes, rega de plantas e mesmo para descarga de vasos sanitários. Verifique vazamentos em torneiras e tubulação interna do imóvel. Reduza o tempo de chuveiro e mantenha fechada a torneira em atividades como escovar os dentes, fazer a barba e lavar a louça.