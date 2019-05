Estudantes conhecem produção de café em Ribeirão Claro

No Sítio Santa Clara

Os estudantes do 5º Ano da Escola Municipal Correia Defreitas, localizada em Ribeirão Claro, visitaram uma propriedade rural do município para acompanhar as etapas da cadeia produtiva do café.

Os alunos foram acompanhados pelas professoras Ana Lúcia Oliveira de Lorena Néia, Sandra Regina Screpante Marques, Carla Adriana Marim da Cruz e recebidos pelo cafeicultor Ademir Baggio, dono do Sítio Santa Clara, no bairro rural Baggios. A visita faz parte do projeto conduzido pela professora para o Programa Agrinho 2019.

Com o tema ‘Café: histórias, cultura e arte’, a visita serviu para mostrar às crianças o processo de produção de uma das principais culturas de Ribeirão Claro com exemplos práticos. Colheita manual e automatizada, abano dos frutos em peneira e a secagem foram algumas das técnicas observadas.

De acordo com as professoras, a visita foi proveitosa e acrescentou muitas informações ao trabalho feito em sala de aula durante o ano. Segundo elas, as crianças puderam ouvir explicações feitas por um produtor com mais de 50 anos de experiência. Elas avaliam que todos os alunos guardarão essa visita com muito carinho na memória.