Evento destaca região cafeeira do Norte Pioneiro.

Programação traz novidades

Em 24 de maio – Dia Nacional do Café, tem início em Londrina a 7ª edição da Semana do Café. O evento – organizado pela Associação Rota do Café, segue até domingo (27) e será realizado no Museu Histórico Padre Carlos Weiss, um dos principais parceiros da iniciativa.

A programação conta com atrações gratuitas como oficinas, atividades educacionais e artísticas, gastronômicas e históricas, todas relacionadas à cultura do café. A abertura será marcada por um jantar comemorativo (por adesão).No museu, os visitantes vão poder conhecer os principais processos da cadeia produtiva do café, além de acessar receitas e degustar cafés especiais. Haverá também profissionais disponíveis para esclarecer dúvidas sobre as etapas de produção do café — do campo à xícara.

O mesmo acontece nos roteiros turísticos que formam e deram origem a Rota do Café. O evento resume o que é esse turismo de experiência que vem encantando milhares de pessoas desde sua criação e que já resultou em reconhecimento até mesmo por parte do Ministério do Turismo.

Devem participar da Semana do Café: cafeicultores, torrefadores, classificadores, compradores, fornecedores, empresários, baristas, proprietários de cafeterias e, sobretudo, apreciadores da bebida.

A Semana do Café é aberta ao público e com entrada gratuita. São bem-vindos crianças, famílias e todos os apaixonados por café. A campanha “Traga sua xícara” continua em 2018. A Rota do Café, por conta do seu compromisso socioambiental, combate o uso de materiais não-biodegradáveis.

Jantar especial com sabores do café

Tradicional na Semana do Café, o jantar de abertura, no dia 24, contará com pratos harmonizados com café, proporcionando uma experiência única aos participantes. Os convites para o jantar já estão à venda (R$ 100 por pessoa). Pontos de venda: O Armazém Café (Belo Horizonte 701) e Alpes Eventos (Av. Higienópolis, 70). Informações pelo telefone (43) 3339-3745.

Novidades 2018

Dentre as novidades 2018 estão as oficinas de expresso para alunos do ensino médio da rede pública e a oficina para portadores de deficiência visual. A organização do evento prepara ainda uma oficia especial, para portadores com Síndrome de Down.

Calendário Oficial

A partir deste ano, a Semana do Café é parte oficial do calendário de eventos da cidade de Londrina. O projeto de Lei nº 268/2017, com inclusão do evento, foi aprovado em 27 de fevereiro de 2018. A lei dará assim mais força às comemorações que já ocorrem anualmente devido ao Dia Nacional do Café, Comemorado em 24 de maio.

Sobre a Rota do Café

A Rota do Café nasceu em 2009 e hoje é uma das principais ações de promoção do café do Paraná no Brasil e no mundo. Como foco, busca resgatar a tradição e a cultura cafeeira do Estado, potencializando ao máximo o resultado econômico e social. Os roteiros ajudam a divulgar a qualidade dos cafés paranaenses para a população, para o mercado interno e para compradores internacionais, além de valorizar a cultura, a história e a vida na região cafeeira paranaense do Norte Pioneiro. Os passeios da rota podem ser feitos por grupos (com agendamento prévio) ou individualmente por meio do autoguiado. Os atrativos surpreendem pelas belas paisagens regionais, pelo resgate histórico, pelo incentivo à agricultura e pelo paladar, já que há degustações na maioria dos roteiros. Mais informações em www.rotadocafe.tur.br.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO CAFÉ:

24/05 quinta-feira

10:00 – Abertura + apresentação Coro Tempos Dourados da UEL

14:00 e 15:00 – SESC oficina de monotipia para crianças de 1º ao 4º ano

14:00 – Oficina de extração de café para alunos da APS Down

20:00 – Jantar com música do Grupo Chorus

25/05 sexta-feira

10:00 e 14:00 – oficina de extração “Expresso Perfeito”, conversa sobre a profissão de barista para alunos de ensino médio escolas públicas – Cristina Maulaz

16:00 – oficina de extração de café para deficientes visuais Cristina Maulaz e Fernanda Correa

16:00 – passeio pelo cafezal do Museu com grupo de deficientes auditivos

16:00 – contação de histórias SESC

Espaço Vivências – 9:00 – 17:00 experiências sensoriais e abanação de café

19:30 – apresentação musical Grupo de Acordeom Evelina Grandis

26/05 sábado

9:00 – oficina de extração de café para produtores

10:00 e 15:00 – torra de café

14:00 e 16:00 – Tenda dos Sabores oficina gastronômica SENAC, Giovanni (doce)

16:00 – apresentação Flauta e Fole

17:00 – Contação de história com escrita em braille com grãos de café – Realização – Parque Escola Itinerante Bico Amarelo

Espaço Vivências – 9:00 às 18:00 experiências sensoriais e abanação de café

Vitrine com vendas – dia todo

19:00 – apresentação musical Viola Caipira Ouro Verde

27/05 domingo

10:00 – apresentação musical Orquestra de Viola Caipira São Vicente Sávio

11:00 – torra de café

14:00 – Tenda dos Sabores oficina gastronômica UNIFIL, Claudia

15:00 – Contação de histórias com Vanessa Nakadomari

15:00 – torra de café

16:00 – Tenda dos Sabores oficina gastronômica Unifil

Espaço Vivências – 9:00 – 16:00 experiências sensoriais e abanação de café

Vitrine com vendas – dia todo

17:00 – Encerramento, com distribuição de mudas de café

A Cafeteria estará em funcionamento em todos os dias do evento, o dia todo.