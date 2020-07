Flávio Arns propõe isenção de IOF para pequenas e médias empresas

flexibilização maior em relação aos empréstimos

O senador Flávio Arns (Rede/PR) apresentou quatro emendas à Medida Provisória 975/2020, publicada pelo governo federal para facilitar a concessão de crédito para pequenas e médias empresas. O texto será analisado pelo Congresso Nacional.

A MP institui o Programa Emergencial de Acesso a Crédito, com garantia do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI). A linha criada vai atender empresas com faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões.

O texto autoriza a União a aumentar em até R$ 20 bilhões a sua participação no fundo, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), exclusivamente para a cobertura das operações contratadas no âmbito do programa.

Emendas – Três das emendas de Arns são de caráter aditivo, ou seja, são complementos ao texto.

A Medida Provisória não apresenta qualquer previsão sobre taxa de juros ou dos prazos de pagamento e de carência. Assim, apresentamos uma emenda corrigindo essa lacuna, tendo como referência o previsto no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe)”

Pensando nas empresas que estão mais vulneráveis com a pandemia do novo coronavírus, Arns acredita que, para dar uma proteção mais adequada aos pequenos negócios e garantir emprego, renda e serviços essenciais à população, é preciso ter uma flexibilização maior em relação aos empréstimos. “O que estamos propondo é que para os tomadores de empréstimos com renda bruta anual de até R$ 4,8 milhões, ou seja, os negócios de menor porte, seja concedida isenção do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) nas operações de crédito efetuadas no âmbito do programa da Medida Provisória”, explica.

O senador propõe, ainda, isenção do IOF para pequenas e microempresas optantes do Simples Nacional no âmbito do Pronampe. “As nossas emendas visam a contribuir com o pequeno e microempresário, que neste momento difícil precisam de incentivo e proteção para continuar a subsistir e tocar seus negócios”, destaca Flávio Arns.

Outra sugestão apresentada por Arns é que sejam incluídos no rol de beneficiados pela Medida Provisória também trabalhadores autônomos; profissionais liberais; sociedades cooperativas; organizações sem fins lucrativos com atuação nas áreas de saúde, educação e assistência social e; microempresas e microempreendedores individuais.