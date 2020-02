Fórum Regional de Planejamento e Desenvolvimento em Jacarezinho

De infraestrutura urbana ao turismo rural

O Secretário de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge (fotos), e o Presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, Sérgio Eduardo de Faria, estão organizando o 1º Fórum Regional de Planejamento e Desenvolvimento do Norte Pioneiro.

O evento acontecerá em Jacarezinho no dia 13 de março, sexta-feira, durante o período da manhã, com início e término previsto às 8h30 e às 12 horas, respectivamente. Tudo será desenvolvido no Senac, localizado no centro da cidade, na rua Dois de Abril ,742.

Inscrições pelo e-mail [email protected] ou por telefone no (41) 33136808.

No Fórum serão abordados os seguintes temas:

Infraestrutura urbana;

Potencialidades da região;

Prospecção de recursos federais;

Controle de níveis dos reservatórios;

Turismo rural na agricultura familiar.

O secretário de Planejamento do Paraná já visitou o npdiario no ano passado: https://npdiario.com/economia/ratinho-determinou-prioridade-ao-norte-pioneiro-diz-secretario-do-planejamento/