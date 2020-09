GeniusCon teve abertura online em Jacarezinho

Educação, tecnologia e também empreendedorismo

Na noite desta última segunda-feira, dia 21, um dos maiores eventos de tecnologia, GeniusCon, teve seu lançamento realizado. A abertura começou às 19h2om, aproximadamente, através de uma live e contou com a presença de lideranças locais, regionais, Imprensa e comissão organizadora.

Veja abaixo algumas participações:

De acordo com a organização, devido à pandemia da Covid-19 e às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), neste ano, 2020, tudo será digital, até mesmo o Sturtup. À vista disso, ainda afirmaram que o novo formato agradou e deve permanecer, mesmo com as futuras edições presenciais, visto que, com o uso da internet, novas pessoas poderão participar.

O propósito do evento, segundo às falas realizadas na segunda-feira, é atribuir valor à ciência, ao Norte Pioneiro/Jacarezinho e estimular ambição em jovens, para que eles tenham interesse em permanecer na região e não migrarem, com todo o conhecimento, às capitais. Nesse sentido, o público alvo são os estudantes de graduação, médio e técnico; empresários; autoridades e comunidade.

A GeniusCon.2020 iniciará no dia sete de outubro e seu término será na sexta-feira, dia nove. Na programação há conteúdo ao vivo das 9h às 22h, em todas as datas. Todos os inscritos terão acesso à:

Genius League : campeonato com premiações de R$500, R$300 e R$200;

: campeonato com premiações de R$500, R$300 e R$200; Genius Hackathon : maratonas com hackers, programadores, desenvolvedores, designers e engenheiros;

: maratonas com hackers, programadores, desenvolvedores, designers e engenheiros; Genius Startups : exposições com premiações de R$1.000, R$600 e R$400 (todos esses classificados ganharão quatro horas de consultoria com o SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas)

A feira também possuí um aplicativo de aparelho celular exclusivo, pelo qual, em breve, poderão ser acumulados pontos na gamificação. Interação com palestrantes e participantes serão permitida através dele:

Segundo os registros disponibilizados há mais de 330 horas atividades, 20 palestras, 100 atividades, 5.000 inscritos, 5o expositores e 40 Sturtups. O evento que surgiu em 2016 está acontecendo devido às ajudas de:

Para mais informações acesse o site https://geniuscon.com.br. Inscrições ainda estão abertas.