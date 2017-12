Governador liga para ganhadora de R$ 1 milhão do Nota Paraná

Receberá premiação oficialmente no dia 20 deste mês no Palácio Iguaçu

O governador Beto Richa ligou nesta quinta-feira (07) para anunciar o prêmio especial de Natal do Nota Paraná à professora Beatriz Cardoso da Silva, de 49 anos, moradora de Paranaguá.

Ela ganhou R$ 1 milhão no sorteio de dezembro. A professora receberá a premiação oficialmente no dia 20 deste mês, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, junto com os ganhadores do segundo lugar (R$ 120 mil) e do terceiro (R$ 80 mil).

Beatriz disse que só acreditou que era verdade quando o governador ligou pela segunda vez. “Eu nem acreditei que era o governador me ligando e, principalmente, quando disse que eu tinha ganhado R$ 1 milhão. Ainda não caiu a ficha. Eu estou muito feliz, vou passar um Natal diferente de todos”, comemora.

A professora disse que pretende primeiramente pagar as dívidas e depois vai pensar no que fazer com o restante do dinheiro. “Eu estava muito preocupada em como pagaria minhas dívidas e como seria no ano que vem. Agora me sinto aliviada. Nem consegui pensar ainda o que fazer com todo esse dinheiro. Eu tinha uma esperança em ganhar, sempre coloquei o CPF na nota, mas nem imaginava esse valor”, conta.

O sorteio especial de Natal do Nota Paraná foi feito nesta sexta-feira (07). Ao todo 53 milhões de bilhetes concorreram aos três prêmios. Até agora, o programa de cidadania fiscal já ultrapassou a marca de R$ 731 milhões em prêmios e créditos disponibilizados aos contribuintes que pedem CPF na nota ou a instituições sociais que recebem doações de documentos fiscais. O programa já conta com 1,903 milhão de pessoas cadastradas.

COMO FUNCIONA – Toda primeira compra do mês gera um bilhete ao participante do programa, independentemente do valor. Depois, cada R$ 50 em notas fiscais dá direito a um novo bilhete, com validade apenas para o sorteio do seu respectivo período. O mesmo CPF pode receber mais de um prêmio e os sorteios ocorrem quatro meses após as compras. Os prêmios do sorteio poderão ser utilizados para abater do IPVA ou creditados na conta bancária do premiado.