Governo Digital facilita acesso a serviços do Estado

Portal entrega informações personalizadas ao cidadão

Pagamento do IPVA, consulta à pontuação da Carteira de Habilitação, ao boletim escolar dos filhos e ao saldo do Nota Paraná são alguns dos serviços já disponíveis no Governo Digital, portal do Governo do Paraná que integra os sistemas do Estado e entrega informações personalizadas ao cidadão. Pioneiro no País, o sistema desenvolvido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar) começou a funcionar em caráter experimental nesta semana.

Para ter acesso ao sistema completo, é necessário ter a Identidade Digital, disponível para quem fez recentemente uma coleta biométrica por meio da emissão de documentos como a Carteira Nacional de Habilitação ou a Carteira de Identidade. Funcionários do Governo do Estado que fizeram a atualização biométrica também podem utilizar a ferramenta.

Cerca de 120 serviços já estão disponíveis, entre consultas a informações dos órgãos e secretarias do Estado, agendamentos via web e ações que podem ser feitas pelo meio digital. “É uma nova forma de comunicação e prestação de serviços do governo disponível à população paranaense. Na medida em que o cidadão informa seu CPF e se autentica no sistema, ele pode não apenas acessar serviços como também receber informações que sejam de seu interesse”, explicou o diretor de Tecnologia e Informação da Celepar, Danilo Scalet.

COMO USAR – Neste primeiro momento, cerca de 300 mil pessoas já podem acessar as informações personalizadas do Governo Digital. A Celepar enviou SMS a esse público para divulgar o programa. Porém, mesmo quem não tem a Identidade Digital pode se conectar ao site www.governodigital.pr.gov.br para acessar informações sobre os diversos serviços do governo estadual.

A ideia é ampliar a prestação de serviços digitais e melhorar o sistema a partir da avaliação de quem já pode utilizar a ferramenta, que deve ser lançada oficialmente em fevereiro. “Vamos usar os primeiros meses para conhecer um pouco melhor a experiência das pessoas, receber sugestões e aprimorar o que estamos fazendo”, afirmou Scalet.

IPVA 2018 – O público que acessa o Governo Digital pode utilizar o serviço para fazer o pagamento do IPVA 2018, por exemplo. Quando o usuário entra no portal, recebe a relação dos seus veículos para facilitar a emissão dos boletos do IPVA. “Quem está na praia ou viajando e não recebeu os boletos de papel pode verificar pelo celular ou computador e fazer o pagamento”, disse o diretor.